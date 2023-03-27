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21:38, 27 марта 2023Спорт

Винер оспорила отстранение Международной федерации гимнастики

Ирина Винер подала апелляцию на отстранение Международной федерацией гимнастики

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер оспорила отстранение Международной федерации гимнастики (FIG). Об этом РИА Новости сообщил ее представитель.

Собеседник агентства заявила, что апелляция была подана в трибунал Фонда гимнастической этики (GEF).

6 марта FIG отстранила Винер на два года. Причиной санкций стал скандал на Олимпийских играх 2020 года в Токио, где Винер оскорбительно высказалась о судействе соревнований. Кроме того, Винер отстранили на фоне того, как она сняла кандидатуру россиянки Натальи Кузьминой с выборов в технический комитет FIG в 2021 году.

В сентябре 2021 года Винер отозвала кандидатуру Кузьминой с выборов главы технического комитета FIG, подчеркнув, что «на Олимпийских играх она сотворила гадость». Причиной стало судейство россиянки на ОИ в Токио, где победительницей в личном многоборье стала израильтянка Линой Ашрам, обошедшая россиянку Дину Аверину. При этом представительница Израиля уронила предмет во время последнего выступления.

Анастасия Борисова
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