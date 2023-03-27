Ирина Винер подала апелляцию на отстранение Международной федерацией гимнастики

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер оспорила отстранение Международной федерации гимнастики (FIG). Об этом РИА Новости сообщил ее представитель.

Собеседник агентства заявила, что апелляция была подана в трибунал Фонда гимнастической этики (GEF).

6 марта FIG отстранила Винер на два года. Причиной санкций стал скандал на Олимпийских играх 2020 года в Токио, где Винер оскорбительно высказалась о судействе соревнований. Кроме того, Винер отстранили на фоне того, как она сняла кандидатуру россиянки Натальи Кузьминой с выборов в технический комитет FIG в 2021 году.

В сентябре 2021 года Винер отозвала кандидатуру Кузьминой с выборов главы технического комитета FIG, подчеркнув, что «на Олимпийских играх она сотворила гадость». Причиной стало судейство россиянки на ОИ в Токио, где победительницей в личном многоборье стала израильтянка Линой Ашрам, обошедшая россиянку Дину Аверину. При этом представительница Израиля уронила предмет во время последнего выступления.