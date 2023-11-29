Холанд побил два рекорда в Лиге чемпионов

Нападающий «Манчестер Сити» Холанд быстрее всех забил 40 голов в Лиге чемпионов

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд побил два рекорда в Лиге чемпионов. Об этом сообщает ESPN FC в соцсети X.

Холанд быстрее всех забил 40 голов в Лиге чемпионов. Ему потребовалось на это 35 матчей.

Также форвард «Манчестер Сити» побил рекорд нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, став самым молодым игроком, достигшим показателя в 40 голов в Лиге чемпионов. Холанд сделал это в возрасте 23 лет и 130 дней.

28 ноября «Манчестер Сити» на своем поле обыграл «РБ Лейпциг» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:2. Помимо Холанда, голами отметились Фил Фоден и Хулиан Альварес.