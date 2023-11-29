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00:58, 29 ноября 2023Спорт

«Манчестер Сити» отыграл два мяча и одержал победу в матче Лиги чемпионов

«Манчестер Сити», уступая 0:2, обыграл «РБ Лейпциг» в матче Лиги чемпионов

Фото: JASON CAIRNDUFF / Reuters

Английский «Манчестер Сити» на своем поле обыграл «РБ Лейпциг» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 28 ноября, и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Эрлинг Холанд, Фил Фоден и Хулиан Альварес. У немцев дубль на счету Луи Опенды. По ходу встречи англичане уступали со счетом 0:2, но смогли отыграться.

«Манчестер Сити» набрал 15 очков в пяти матчах и обеспечил себе первое место в группе. «РБ Лейпци»г с девятью очками находится на втором месте и также досрочно вышел в плей-офф.

«Манчестер Сити» в следующем туре 13 декабря на выезде сыграет с «Црвеной Звездой». «РБ Лейпциг» в тот же день дома примет «Янг Бойз».

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      Алексей Гусев
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