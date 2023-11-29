Израиль заявил о планах ликвидировать лидеров ХАМАС в Катаре

The Times: в дальнейшем Израиль хочет ликвидировать лидеров ХАМАС в Катаре

Израиль не откажется от планов по ликвидации лидеров палестинского радикального движения ХАМАС в Катаре. При этом сейчас, когда продолжаются переговоры об освобождении израильских заложников, военные воздержатся от подобной операции. Об этом сообщает британская газета The Times со ссылкой на источники.

В настоящее время, как пишет издание, в Катаре опасаются за жизни председателя политбюро ХАМАС Исмаила Хании и еще одного члена движения Халеды Машаля. Утверждается, что сейчас отказ от ликвидации лидеров боевиков в Дохе носит лишь временный характер, и в дальнейшем израильская сторона продолжит свою операцию против ХАМАС.

В беседе с изданием о боевиках также высказался бывший член ШАБАК и полиции Израиля Ашер Бен-Арци. «Ликвидация возможна, но я не считаю, что ее будут проводить в Катаре», — отметил он. Бен-Арци предположил, что на фоне переговоров по заложникам Израиль ничего не сделает с лидерами ХАМАС.

Ранее стало известно, что палестинское радикальное движение ХАМАС готово продлить режим прекращение огня в секторе Газа еще на четыре дня. Помимо этого, как отмечалось, Израиль и ХАМАС достигли при посредничестве Катара, Египта и США предварительной договоренности о продлении перемирия еще на два дня.