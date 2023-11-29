«Разрушитель» Набиуллина и «мечтатель» Зеленский. Кого признали самыми влиятельными политиками Европы 2023 года?

Politico опубликовала рейтинг самых влиятельных политиков Европы 2023 года

Издание Politico опубликовало свой рейтинг самых влиятельных людей Европы за 2023 год. В разделенный по трем типам власти («деятели», «мечтатели» и «разрушители») топ вошли украинский президент Владимир Зеленский, глава Центробанка России Эльвира Набиуллина и другие европейские политики. Номером один в общем зачете стал лидер польской оппозиции Дональд Туск.

Как отмечает издание, Туск принес в Польшу ветер перемен.

Теперь, после восьми лет правления [бывшего премьер-министра Польши Ярослава] Качиньского, страна находится на пороге новой эры Туска издание Politico о Дональде Туске

Успех Туска на недавних парламентских выборах назвали «кусочком надежды для центристов по всему континенту». По мнению редакции Politico, отголоски возвращения Туска будут ощущаться по всей Европе. Президент Венгрии Виктор Орбан потеряет одного из своих самых важных партнеров, а Украина, в свою очередь, сможет вздохнуть с облегчением.

Эльвира Набиуллина стала «разрушителем года»

Эльвира Набиуллина на заседании Госдумы, апрель 2023 года Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина возглавила рейтинг «разрушителей» Европы этого года. Глава Центробанка России удостоилась такого звания за свои усилия по «предотвращению последствия беспрецедентных западных санкций».

Politico назвало Набиуллину «главным технократом» в российской власти, которая провела агрессивную денежно-кредитную политику, неоднократно спасавшую рубль и удерживавшую экономику России на плаву.

Пока Запад пытался отрезать Россию от мировых финансовых рынков и перекрыть стране доступ к деньгам и технологиям, Набиуллина сумела парировать и стабилизировала экономику издание Politico об Эльвире Набиуллиной

Помимо Набиуллиной, в топ «разрушителей» по версии американского издания вошли венгерский лидер Виктор Орбан, получивший звание «спойлера Европейского союза», глава МИД Германии Анналена Бербок, названная «прямолинейной» за свой воинственный стиль ведения внешней политики, а также испанский «революционер» Карлес Пучдемон, который в 2017 году пытался провести незаконный референдум об отделении Каталонии от Испании.

Владимира Зеленского назвали «главным мечтателем Европы»

Владимир Зеленский Фото: Efrem Lukatsky / AP

«Главным мечтателем» 2023 года стал президент Украины Владимир Зеленский. Politico сравнило украинского лидера с Уинстоном Черчиллем, Мартином Лютером Кингом-младшим и Нельсоном Манделой и присудило ему звание «марафонца».

Время от времени появляется лидер и в одиночку меняет ход истории, не силой своей армии или силой своей экономики, а силой своего слова. Таким лидером является президент Украины Владимир Зеленский издание Politico о Владимире Зеленском

Компанию Зеленскому в рядах «мечтателей» составили российский оппозиционер Алексей Навальный (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России), президент Чехии и «ястреб» во внешней политики против Росси и Китая Петр Павел, а также президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Премьер-министр Италии Мелони получила звание деятеля года в Европе

Джорджа Мелони Фото: Markus Schreiber / AP

Занявшая в прошлом году должность премьер-министра Италии Джорджа Мелони заняла первое место в рейтинге главных деятелей Европы уходящего года. Как уточняет издание, Брюссель готовился к тому, что Мелони «пополнит ряды проблемных детей ЕС», отменит санкции против России и откажется от помощи Украине. Однако эти опасения не оправдались.

Мелони, величайший политический хамелеон, заново открыла себя в качестве сторонника жесткой линии в отношении России издание Politico о Джордже Мелони

Вместе с итальянским премьером в рейтинге главных деятелей Европы оказались председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая получила звание «королевы», президент Франции Эмануэль «Ману освобожденный» Макрон и «зеленый кардинал Киева» и глава офиса Зеленского Андрей Ермак.