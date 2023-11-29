Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:27, 29 ноября 2023Мир

Захарова прокомментировала роль Джонсона в срыве переговоров России и Украины

Захарова: заявления Арахамии доказывают марионеточность украинских властей

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Заявления главы фракции партии «Слуга народа» Давида Арахамии о роли бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в вопросе переговоров России и Украины только доказывают марионеточность украинских властей. Об этом высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

Арахамия рассказывал, что Джонсон отговорил власти Киева от подписания каких-либо мирных соглашений с Россией в начале конфликта в 2022 году. Российская сторона была готова закончить конфликт, если Украина возьмет нейтралитет, как Финляндия, и даст обязательство не вступать в НАТО.

По мнению Захаровой, подобные заявления «показывают полную зависимость [Киева] от англосаксконских кукловодов, которые управляют им буквально как заблагорассудится». Украинская сторона сама призналась в том, что пыталась сорвать переговорный процесс, считает Захарова.

В ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский озвучил свою «формулу мира». По его мнению, выполнение условий Киева должно прекратить конфликт «справедливо, на основе Устава ООН и международного права».

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Главу Банка России назвали главным «разрушителем» года. За что ее удостоили такого титула на Западе?

      Захарова пригрозила ответом на присоединение Молдавии к антироссийским санкциям

      Стало известно о выводе нового «Ясеня» из эллинга

      Под Москвой маршрутка сбила 99-летнюю пенсионерку

      ЕС сократил закупки в России стальных полуфабрикатов

      Неймар расстался с девушкой через месяц после рождения дочери

      ФСБ выявила разглашение коммерческой тайны на «АвтоВАЗе»

      На участницу шоу «Пацанки» подали в суд за избиение

      В России оценили возможность снижения цен на жилье

      Нелегальные мигранты отказались от убежища в Финляндии после закрытия границы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости