Захарова: заявления Арахамии доказывают марионеточность украинских властей

Заявления главы фракции партии «Слуга народа» Давида Арахамии о роли бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в вопросе переговоров России и Украины только доказывают марионеточность украинских властей. Об этом высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

Арахамия рассказывал, что Джонсон отговорил власти Киева от подписания каких-либо мирных соглашений с Россией в начале конфликта в 2022 году. Российская сторона была готова закончить конфликт, если Украина возьмет нейтралитет, как Финляндия, и даст обязательство не вступать в НАТО.

По мнению Захаровой, подобные заявления «показывают полную зависимость [Киева] от англосаксконских кукловодов, которые управляют им буквально как заблагорассудится». Украинская сторона сама призналась в том, что пыталась сорвать переговорный процесс, считает Захарова.

В ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский озвучил свою «формулу мира». По его мнению, выполнение условий Киева должно прекратить конфликт «справедливо, на основе Устава ООН и международного права».