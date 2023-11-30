Арестованный экс-игрок сборной России подал иск к МВД на пять миллионов рублей

Арестованный экс-игрок сборной России Бугаев подал иск к МВД на 5 млн руб.

Экс-футболист сборной России Алексей Бугаев подал гражданский иск на пять миллионов рублей в отношении ГУ МВД по Краснодарскому краю. Об этом РИА Новости рассказал его адвокат Константин Жеребцов.

Причиной стало распространение главком видео с обнаружением у экс-игрока наркотиков. По мнению Бугаева, ролик является фальсификацией.

3 ноября в отношении Бугаева возбудили уголовное дело по статье о подготовке к торговле наркотиками. Бывшему футболисту избрали меру пресечения в виде ареста до 31 декабря.

О задержании Бугаева стало известно 1 ноября. В ночь на 29 октября экс-футболиста остановили полицейские и обнаружили в кармане его толстовки сверток с 500 граммами мефедрона.