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11:38, 30 ноября 2023Спорт

Арестованный экс-игрок сборной России подал иск к МВД на пять миллионов рублей

Арестованный экс-игрок сборной России Бугаев подал иск к МВД на 5 млн руб.
Алексей Бугаев

Алексей Бугаев. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Экс-футболист сборной России Алексей Бугаев подал гражданский иск на пять миллионов рублей в отношении ГУ МВД по Краснодарскому краю. Об этом РИА Новости рассказал его адвокат Константин Жеребцов.

Причиной стало распространение главком видео с обнаружением у экс-игрока наркотиков. По мнению Бугаева, ролик является фальсификацией.

3 ноября в отношении Бугаева возбудили уголовное дело по статье о подготовке к торговле наркотиками. Бывшему футболисту избрали меру пресечения в виде ареста до 31 декабря.

О задержании Бугаева стало известно 1 ноября. В ночь на 29 октября экс-футболиста остановили полицейские и обнаружили в кармане его толстовки сверток с 500 граммами мефедрона.

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      Алексей Гусев
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