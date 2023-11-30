Глава ОКР рассказал о взаимодействии с МОК

Глава ОКР Поздняков рассказал, что с МОК есть неформальный диалог

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о взаимодействии с Международным олимпийским комитетом (МОК). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По его словам, в последнее время ничего не поменялось. «У нас есть диалог, он носит неформальный характер. Так и было последние два года», — заявил Поздняков.

28 ноября Поздняков назвал плюс отстранения представителей России от международных соревнований. По словам главы организации, в создавшихся условиях у спортсменов появилось больше времени на получение основного или дополнительного образования.

12 октября МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

