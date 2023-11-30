Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Куньлунь Ред Стар
Сегодня
19:30 (Мск)
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
Сегодня
19:30 (Мск)
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ливерпуль
Сегодня
23:00 (Мск)
ЛАСК
Лига Европы|Группа E. 5-й тур
Марсель
Сегодня
23:00 (Мск)
Аякс
Лига Европы|Группа B. 5-й тур
Вильярреал
Сегодня
23:00 (Мск)
Панатинаикос
Лига Европы|Группа F. 5-й тур
Хеккен
Сегодня
23:00 (Мск)
Байер
Лига Европы|Группа H. 5-й тур
11:15, 30 ноября 2023Спорт

Глава ОКР рассказал о взаимодействии с МОК

Глава ОКР Поздняков рассказал, что с МОК есть неформальный диалог
Станислав Поздняков

Станислав Поздняков. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о взаимодействии с Международным олимпийским комитетом (МОК). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По его словам, в последнее время ничего не поменялось. «У нас есть диалог, он носит неформальный характер. Так и было последние два года», — заявил Поздняков.

28 ноября Поздняков назвал плюс отстранения представителей России от международных соревнований. По словам главы организации, в создавшихся условиях у спортсменов появилось больше времени на получение основного или дополнительного образования.

12 октября МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      «Он сейчас будет плакать: денег нет» Путин пошутил над Силуановым из-за просьбы выделить средства из бюджета

      В России блогера оштрафовали на 300 тысяч за нарушение правил размещения рекламы

      Ежегодно погружающийся во тьму на 45 дней российский город осветили

      В Кремле ответили на вопрос об иске о признании движения ЛГБТ экстремистским

      Посольство уточнило данные о пострадавших россиянах в ходе теракта в Израиле

      Во вредных выбросах увидели пользу для бюджета России

      Генконсульство Германии прекратило работу в одном российском городе

      Известную в России оперную певицу оштрафовали на 40 тысяч рублей

      Долги «Почты России» собрались гасить за счет ФНБ

      В Казахстане запретили любую религиозную литературу в школах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости