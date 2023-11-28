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17:52, 28 ноября 2023Спорт

Глава ОКР назвал плюс отстранения россиян от международных турниров

Поздняков назвал возможность получения образования плюсом отстранения россиян
Станислав Поздняков

Станислав Поздняков. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал плюс отстранения представителей страны от международных соревнований. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы организации, в создавшихся условиях у спортсменов появилось больше времени на получение основного или дополнительного образования. «Лишним оно точно не будет. Флагманские программы Российского международного олимпийского университета (РМОУ) уже достаточно хорошо проработаны и зарекомендовали себя с самой лучшей стороны», — добавил Поздняков.

21 апреля многократный призер чемпионатов мира по плаванию Кирилл Пригода также назвал плюсы отстранения россиян от международных турниров. «В какой-то степени это и лучше, потому что если постоянно получать что-то, то от этого устаешь, а сейчас у нас есть возможность закрыться, посидеть дома и подумать над своими ошибками», — заявил спортсмен.

12 октября Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. «ОКР больше не может действовать как национальный олимпийский комитет и получать средства от МОК», — пояснил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс. При этом окончательное решение по участию россиян в Играх-2024 не принято.

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      Алексей Гусев
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