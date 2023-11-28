Глава ОКР назвал плюс отстранения россиян от международных турниров

Поздняков назвал возможность получения образования плюсом отстранения россиян

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал плюс отстранения представителей страны от международных соревнований. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы организации, в создавшихся условиях у спортсменов появилось больше времени на получение основного или дополнительного образования. «Лишним оно точно не будет. Флагманские программы Российского международного олимпийского университета (РМОУ) уже достаточно хорошо проработаны и зарекомендовали себя с самой лучшей стороны», — добавил Поздняков.

21 апреля многократный призер чемпионатов мира по плаванию Кирилл Пригода также назвал плюсы отстранения россиян от международных турниров. «В какой-то степени это и лучше, потому что если постоянно получать что-то, то от этого устаешь, а сейчас у нас есть возможность закрыться, посидеть дома и подумать над своими ошибками», — заявил спортсмен.

12 октября Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. «ОКР больше не может действовать как национальный олимпийский комитет и получать средства от МОК», — пояснил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс. При этом окончательное решение по участию россиян в Играх-2024 не принято.