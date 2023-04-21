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15:30, 21 апреля 2023Спорт

Российский пловец назвал плюсы отстранения от международных турниров

Пловец Пригода назвал возможность посидеть дома плюсом отстранения от мировых турниров

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Многократный призер чемпионатов мира по плаванию Кирилл Пригода назвал плюсы отстранения россиян от международных турниров. Об этом сообщает ТАСС.

«В какой-то степени это и лучше, потому что если постоянно получать что-то, то от этого устаешь, а сейчас у нас есть возможность закрыться, посидеть дома и подумать над своими ошибками», — заявил спортсмен. При этом Пригода отметил, что россияне обязательно вернутся на международную арену.

Российский пловец добавил, что соскучился по мировым стартам. «Как и все в национальной команде, всем охота вновь окунуться в ту атмосферу», — сказал Пригода.

В апреле 2022 года Международная федерация плавания (FINA) запретила россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. В феврале этого года организация объявила о переносе чемпионата мира по водным видам спорта-2025 из России.

Алексей Гусев
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