Овечкин ушел с площадки без набранных очков в четвертом матче НХЛ подряд

Овечкин ушел с площадки без набранных очков в четвертом матче НХЛ подряд

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Лос-Анджелес Кингс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на четверг, 30 ноября и завершилась со счетом 2:1 в пользу столичной команды. В составе победителей голами отметились Энтони Манта и Коннор Макмайкл. Овечкин ушел с площадки без набранных очков в четвертом матче подряд.

При этом российский форвард вышел на чистое 50-е место в истории регулярных чемпионатов НХЛ по количеству проведенных матчей. Игра против Кингс стала для россиянина 1366-й в лиге.

8 ноября Овечкин объяснил низкую результативность на старте сезона. «У меня есть шансы, но иногда нужно посмотреть на себя и подумать, что можно сделать иначе», — отметил игрок.