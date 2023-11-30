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02:03, 30 ноября 2023Интернет и СМИ

Во Франции заявили о провале контрнаступления ВСУ

TMC: контрнаступление ВСУ провалилось на фоне сокращения поставок оружия Запада
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Unsplash

Провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) очевиден. С таким мнением выступили журналисты телеканала из Франции TMC.

По мнению аналитиков издания, «провал украинского контрнаступления, которое длится уже несколько месяцев без какого-либо значительного прогресса, больше не вызывает сомнений». В таких условиях украинский лидер Владимир Зеленский стремится успокаивать своих военнослужащих, а Запад обещает Киеву продолжение поддержки.

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При этом поставки вооружений от западных стран сокращаются, хотя ВСУ требуют боеприпасы и беспилотные летательные аппараты. В TMC уточнили, что французские журналисты все чаще обсуждают в эфире возможное поражение Украины.

Ранее чиновник из Госдепартамента США заявил, что Москва не согласится заключить мир на Украине до итогов выборов президента США в ноябре 2024 года.

В свою очередь замглавы МИД России Сергей Рябков выразил мнение, что Вашингтон в 2024 году не сможет повлиять на Украину по вопросу потенциальных договоренностей о перемирии.

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      Марина Совина
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