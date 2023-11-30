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19:58, 30 ноября 2023Из жизни

В Букингемском дворце попытаются выяснить виновника утечки о «тайных расистах»

В Букингемском дворце попытаются выяснить, кто передал письма короля прессе

Фото: Matt Dunham / AP

Британские придворные лихорадочно ищут виновника утечки, из-за которой имена «тайных расистов» в королевской семьи узнала пресса. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В нидерландском издании новой книги журналиста Омида Скоби утверждается, что король Карл III и супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон якобы допускали расистские высказывания в адрес супруги принца Гарри Меган Маркл. В английской версии имен нет, причем, по словам автора, их не было и в рукописи. Издательство, выпустившее нидерландское издание, признало, что при переводе была допущена ошибка, и изъяло книгу из продажи.

Согласно книге, имена упоминались в переписке между Меган Маркл и Карлом III. Источники Daily Mail в Букингемском дворце рассказали, что попытаются выяснить, кто передал содержание писем автору книги. Еще один источник издания предположил, что Скоби узнал о них либо от принца Гарри и Меган Маркл, либо от их людей. «Эти письма под замком, и в кругах, связанных с королем, с их содержанием никого не знакомили», — заявил он.

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О существовании переписки Карла и Меган Маркл было известно еще до выхода книги Омида Скоби. В апреле 2023 года о ней писало издание The Telegraph. Публикация, несмотря на полное отсутствие подробностей, вызвала переполох в Букингемском дворце. Ее сочли «предупредительным выстрелом», свидетельствующим, что кто-то желает посеять смуту перед коронацией короля.

Скоби утверждает, что несколько сотрудников дворца могли знакомиться с содержанием писем по мере их отправки и получения. Один из них позднее был уволен из дворца и мог затаить обиду.

Публикация имен стала главным скандалом дня в британских таблоидах. Daily Mirror и Daily Mail вышли с заголовками «Книга назвала "королевского расиста"» и «Назван второй "королевский расист"» на главных страницах. Фразы «кто королевский расист» и «кто из королевской семьи спрашивал о цвете кожи» вошли в список самых частых поисковых запросов в Великобритании.

В интервью американской телеведущей Опре Уинфри, вышедшем весной 2021 года, принц Гарри и Меган Маркл утверждали, что некоторые члены королевской семьи проявляли беспокойство по поводу цвета кожи ребенка Гарри, намекая на то, что мать Меган Маркл — чернокожая женщина. Гарри и Меган не уточнили, о ком именно шла речь.

Журналист Омид Скоби известен тесными связями с принцем Гарри и Меган Маркл и участвовал в написании их биографии. Его новая книга, озаглавленная Endgame, вышла 28 ноября.

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      Олег Парамонов
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