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21:20, 1 декабря 2023Спорт

Клуб НХЛ выйдет на матч с полностью русской тройкой нападения

«Коламбус Блю Джекетс» выйдет на матч с полностью русской тройкой нападения

Фото: Aaron Doster-USA TODAY Sports / Reuters

«Коламбус Блю Джекетс» выйдет на матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Оттавы Сенаторс» с тройкой нападения, полностью составленной из российских хоккеистов. Об этом сообщает The Athletic.

Дмитрий Воронков станет центральным форвардом во втором звене. Места на флангах атаки займут Егор Чинахов и Кирилл Марченко. Встреча состоится в ночь на субботу, 2 декабря.

28 ноября Марченко, Чинахов, Воронков, а также еще один их одноклубник и соотечественник, Иван Проворов, забросили по шайбе в матче против «Бостон Брюинс» и установили историческое достижение. Впервые четыре российских игрока из одной команды отметились голами в рамках одной игры.

«Коламбус» находится на 15-м месте в Восточной конференции. Для попадания в плей-офф команде нужно попасть в восьмерку сильнейших.

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      Алексей Гусев
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