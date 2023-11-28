Российские игроки НХЛ установили историческое достижение

Впервые в НХЛ четыре россиянина одной команды забросили шайбы в одном матче

Впервые в истории четыре российских игрока из одной команды забросили шайбы в одном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает РИА Новости.

Достижение было установлено в составе «Коламбус Блю Джекетс», который дома одержал победу над «Бостон Брюинс» со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Среди россиян заброшенными шайбами отметились нападающие Дмитрий Воронков, Егор Чинахов и Кирилл Марченко, а также защитник Иван Проворов. Чинахов также отметился голевой передачей.

После 23 матчей «Коламбус» располагается на 15-м, предпоследнем, месте в Восточной конференции НХЛ, набрав 18 очков. «Бостон» находится на втором месте, имея 31 очко в 21 встрече.

24 ноября сообщалось, что Воронков остался недоволен жизнью в США. По информации «Бизнес Online», 23-летний хоккеист испытывает дискомфорт из-за быта в стране.