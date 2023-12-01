Панды из Великобритании вернутся в Китай вслед за пандами из Вашингтона

Ван Вэньбинь: две гигантские панды вернутся в Китай из Великобритании в декабре

Две гигантские панды, переданные Китаем Великобритании в 2011 году, вернутся на родину в декабре. Об этом сообщил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, пишут РИА Новости.

Ранее BBC News сообщала, что две панды провели последний день в вольере на глазах у публики и готовятся отбыть из зоопарка в Эдинбурге в Китай. Панды Ян Гуан и Тянь Тянь прибыли в Шотландию в декабре 2011 года в рамках соглашения между зоологическим обществом Шотландии и Китайской ассоциацией охраны дикой природы. Срок аренды панд составлял десять лет, однако его продлили на два года из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

«Согласно положениям соглашения о сотрудничестве между Великобританией и Китаем, гигантские панды Ян Гуан и Тянь Тянь вернутся в Китай после того, как в декабре истечет срок действия договора», — сказал Ван Вэньбинь. Он также отметил, что в Китае уже все подготовили к приезду панд и с нетерпением их ждут.

В ноябре три панды — Мэйсян, Тяньтянь и их детеныш Сяо Цицзи, — долгое время жившие в зоопарке в Вашингтоне, вернулись в Китай. Животные находились в аренде у Вашингтонского зоопарка с 2000 года. В апреле КНР уже забрала из зоопарка Мемфиса большую панду Я Я, которую передали США в качестве посланника дружбы. Два других зоопарка Соединенных Штатов — в Атланте и Сан-Диего — тоже должны отправить живущих у них панд в Китай до конца следующего года.

Панды в зоопарках всего мира давно стали одним из инструментов дипломатии Китая. КНР передает животных другим странам, но с рядом условий: панды остаются собственностью Китая, как и их потомство. Большая панда — неофициальный символ Китая. Всего в мире насчитывается лишь 1,6 тысячи панд.

Ранее сообщалось, что детеныш панды, родившийся в Москве 30 августа, начал ползать. Зоологи обратили внимание на то, что панда движется хорошо, правильно сгибая задние лапы и отталкиваясь ими.