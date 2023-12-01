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12:01, 1 декабря 2023Из жизни

Детеныш панды из Московского зоопарка начал ползать и попал на видео

Маленькая панда из Московского зоопарка начала активно перемещаться по вольеру

Детеныш панды, родившийся в Москве 30 августа, начал ползать. Об этом в своем Telegram-канале рассказала генеральный директор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова.

Маленькая панда впервые начала активно перемещаться по вольеру — правда, пока только ползком. Акулова отметила, что это очень важный этап в развитии детеныша, так как теперь он может сам добраться до матери. Зоологи обратили внимание на то, что панда движется хорошо, правильно сгибая задние лапы и отталкиваясь ими.

Директор Московского зоопарка также объяснила, что пол в вольере панд оснащен теплым покрытием для комфорта взрослых панд и детенышей. Маленькая панда на видео иногда поскальзывается, но это объясняется тем, что ее лапы еще недостаточно окрепли. «С каждым днем ее шаги все увереннее», — подытожила Акулова.

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30 августа у большой панды из Московского зоопарка родился детеныш. Подобное произошло в России впервые. Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что рождение первого панденка — «уникальное и очень редкое событие, результат слаженной работы наших специалистов и китайских коллег».

Ранее сообщалось, что китайские панды из зоопарка Вашингтона, округ Колумбия, покинут США и вернутся на родину. 8 ноября панд Мэйсян, Тяньтянь и их детеныша Сяо Цицзи перевезли в Вашингтонский аэропорт имени Даллеса, погрузили на борт самолета и отправили в Китай.

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      Никита Савин
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