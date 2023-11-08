Китай забрал трех панд из США

NYT: Китай забрал панд Мэйсян, Тяньтянь и Сяо Цицзи из зоопарка Вашингтона

Китайские панды из зоопарка Вашингтона, округ Колумбия, покинут США и вернутся на родину. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

8 октября панд Мэйсян, Тяньтянь и их детеныша Сяо Цицзи перевезут в Вашингтонский аэропорт имени Даллеса и погрузят на борт самолета компании FedEx под названием Panda Express. Оттуда медведей доставят в Китайскую Народную Республику (КНР), где поселят в заповеднике провинции Сычуань.

Как пишет издание, на этом между странами «завершается эпоха дипломатии панд». Китай не стал продлевать договор, в соответствии с которым панды жили в США, и решил забрать животных. Животные находились в аренде у Вашингтонского зоопарка с 2000 года. В апреле КНР уже забрала из зоопарка Мемфиса большую панду Я Я, которую передали США в качестве посланника дружбы. Два других зоопарка Соединенных Штатов — в Атланте и Сан-Диего — тоже должны отправить живущих у них панд в Китай до конца следующего года.

Так называемая дипломатия панд действовала между странами с 1972 года. Тогда супруга президента США Ричарда Никсона Пэт побывала в Пекинском зоопарке во время официального визита и заявила, что с первого взгляда влюбилась в бамбуковых медведей. Через два месяца власти Китая прислали панд Лин Лин и Синг Синг в национальный зоопарк Вашингтона. Животные считались символом дружбы между странами.

Решение Китая вернуть панд на родину вызвало упреки в американских СМИ, которые сочли этот шаг политическим. Журналисты пожелали пандам «всего наилучшего», при этом добавив, что «американская дружба более не имеет значения» для председателя КНР Си Цзиньпина.

Ранее сообщалось, что у большой панды из Московского зоопарка родился детеныш. Подобное произошло в России впервые.