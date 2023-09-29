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12:22, 29 сентября 2023Из жизни

Китай оставит США без панд впервые за 50 лет

Китай решил забрать всех панд из зоопарков США впервые за 50 лет

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В США впервые за 50 лет не останется панд, все зоопарки страны уже отправили или в ближайшее время отправят их в Китай. Об этом сообщает Bloomberg.

28 сентября глава МИД КНР Мао Нин выступила с заявлением, что три панды из зоопарка Вашингтона уедут домой, сообщают РИА Новости. «Временно проживающие в национальном зоопарке в Вашингтоне панды Мэйсян, Тяньтянь и Сяо Цицзи в соответствии с намеченным ранее сроком будут возвращены на родину в конце этого года», — заявила дипломат.

Китай не стал продлевать договор, в соответствии с которым панды жили в стране, и решил забрать животных. Животные находились в аренде у вашингтонского зоопарка с 2000 года. В апреле Китай уже забрал большую панду Я Я, которую передали стране в качестве посланника дружбы, из зоопарка Мемфиса. Два других зоопарка в США — в Атланте и Сан-Диего — тоже должны отправить живущих у них панд в Китай до конца следующего года.

Это решение вызвало упреки в адрес КНР со стороны американских СМИ, которые сочли этот шаг политическим. Журналисты пожелали пандам «всего наилучшего», при этом добавив, что «американская дружба более не имеет значения» для председателя КНР Си Цзиньпина.

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    Антонина Черташ
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