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10:20, 1 декабря 2023Интернет и СМИ

Маэстро Понасенков отсудил у историка-расчленителя Соколова 320 тысяч рублей

Историк Понасенков отсудил 320 тысяч рублей у расчленившего аспирантку Соколова

Фото: @evgenii_ponasenkov

Историк и публицист Евгений Понасенков (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), также известный как Маэстро, отсудил 320 тысяч рублей у бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, признанного виновным в убийстве и расчленении аспирантки. Об этом сообщает Shot в Telegram.

По данным издания, публицист подал в суд иск против Соколова, обвинив его в краже своих исторических идей и концепций. В итоге суд встал на сторону Понасенкова и обязал экс-доцента СПбГУ выплатить ему 320 тысяч рублей.

Отмечается, что до этого публицист выиграл два суда у Соколова и отсудил 100 тысяч рублей.

В октябре Понасенков подал иск в суд Москвы с требованием исключить его из списка иноагентов. Однако суд отказался удовлетворить его требование.

Минюст России внес Понасенкова в реестр иноагентов в апреле 2022 года. Комментируя решение ведомства, историк заявил, что «не получал ни одной копейки из-за рубежа».

Соколов в 2020 году был приговорен к 12,5 года лишения свободы за расправу над аспиранткой Анастасией Ещенко. Как установил суд, историк совершил преступление на почве ревности.

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