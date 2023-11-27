Суд отказал Маэстро Понасенкову в снятии статуса иноагента

Суд в Москве отказал историку Понасенкову в снятии статуса иноагента

Гагаринский суд Москвы отказал историку и публицисту Евгению Понасенкову (внесен Минюстом России в реестр иноагентов), известному как Маэстро, в снятии статуса иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что суд не удовлетворил требования Понасенкова о снятии с него статуса иноагента. Сам историк не явился на судебное заседание.

По мнению представителя Минюста в суде, Понасенков соответствует критериям иностранного агента, так как распространяет материалы СМИ-иноагентов в YouTube и Telegram. Представитель ведомства также счел, что историк находится под иностранным влиянием.

Представитель публициста попросил суд аннулировать акт проверки деятельности Понасенкова, так как посчитал ее незаконной. Он также потребовал назначить новую проверку.

Понасенков подал иск в Гагаринский суд с требованием снять с него статус иностранного агента в октябре.

До этого историк уже предпринимал попытку обжаловать решение Минюста, но в сентябре 2022 года суд Москвы также отказал ему в требовании — включение Маэстро в реестр иноагентов признали законным.

О включении Понасенкова в реестр иноагентов стало известно в апреле 2022 года. Комментируя решение Минюста, он заявил, что «не получал ни одной копейки из-за рубежа».