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15:23, 1 декабря 2023Россия

Пожар на рынке «Садовод» в Москве локализовали

Пожар на рынке «Садовод» в Москве локализовали на площади 600 квадратных метров
СюжетПожар в Москве:

Кадр: МЧС России / ТАСС

Пожар на рынке «Садовод» в Москве локализовали на площади 600 квадратных метров. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Ранее сообщалось, что площадь пожара на «Садоводе» увеличилась почти вдвое — с первоначальных 350 до 600 квадратных метров.

Пожар начался днем в пятницу, 1 декабря. Из-за возгорания с рынка эвакуировали 350 человек, огонь распространился по 19-й и 20-й линиям. Предварительно, пострадал как минимум один человек. Также есть данные о двух пострадавших.

В сети появилось видео с места пожара. На нем видно, как толпа посетителей рынка покидает его территорию. Помещения с торговыми павильонами заполнены дымом. Голоса за кадром просят людей поторапливаться и покинуть строение.

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      Игорь Дмитров
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