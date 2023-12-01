В США сообщили о диверсии СБУ в тоннеле Байкало-Амурской магистрали. В России заявляли о пожаре на этом маршруте

CNN: взрыв в Северомуйском тоннеле БАМ в Бурятии организовала СБУ

Взрыв в Северомуйском тоннеле на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) — самом длинном железнодорожном тоннеле в России — был организован Службой безопасности Украины (СБУ). В этом признался источник американского телеканала CNN в украинских спецслужбах.

По его словам, сотрудники СБУ выбрали данный объект, так как сочли его «единственным крупным железнодорожным сообщением между Россией и Китаем». Собеседник издания уточнил, что для диверсии использовались четыре взрывных устройства, их подорвали во время движения состава. Официально представители СБУ пока не комментировали произошедшее.

Взрыв — очередная успешная спецоперация СБУ источник в украинских оборонных ведомствах

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В России сообщали о пожаре в Северомуйском тоннеле в Бурятии

Вечером 29 ноября на перегоне Итыкит — Окусикан Восточно-Сибирской железной дороги во время движения по тоннелю загорелся вагон грузового поезда. Всего в его состав входили 41 цистерна с топливом, три цистерны с авиационным топливом и шесть вагонов с черным металлом.

Затем на этом же участке произошел второй подрыв грузового поезда, который двигался по объездному пути. Четыре цистерны с топливом сгорели, еще две получили повреждения. Топливо разлилось на площади 150 квадратных метров.

Возгорание подтвердила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. По ее данным, в ликвидации последствий возгорания были задействованы восстановительные и пожарные поезда. О пострадавших не сообщалось.

Есть несколько версий произошедшего

Сначала Baza назвала одной из возможных причин пожара замыкание кабельной сети. По ее информации, на одном из участков пути было обнаружено выгорание 200 метров кабельной линии, а из вагона вытекало топливо.

Однако затем издание написало, что произошедшее может быть результатом взрыва двух цистерн с топливом.

Позже стало известно, что по факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело о теракте. Они рассматривают в качестве основной версии диверсию, в результате которой были повреждены железнодорожное полотно и цистерны с топливом.