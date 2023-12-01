Захарова иронично прокомментировала дискуссию об исключении России из ОБСЕ

Захарова с иронией оценила слова Османи о дискуссии по исключению России из ОБСЕ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале иронично прокомментировала слова главы МИД Северной Македонии Буяра Османи о том, что дискуссия об исключении России из ОБСЕ исчерпала себя.

«А была (дискуссия — Прим. «Ленты.ру».)? Надо же. Все пропустили», — оценила Захарова заявление дипломата.

1 декабря глава МИД Северной Македонии Буяр Османи заявил, что разговор об исключении России из ОБСЕ на данный момент себя исчерпал.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ОБСЕ находится в плачевном состоянии. «Чуть более чем через год исполнится 50 лет Хельсинскому заключительному акту. В этой связи с сожалением вынуждены констатировать, что к этой юбилейной дате ОБСЕ подходит в плачевном состоянии, а ее перспективы остаются неясными», — сказал он.

Встреча глав МИД ОБСЕ проходила с 30 ноября по 1 декабря в столице Северной Македонии Скопье. Для участия Лаврова с СМИД ОБСЕ Северная Македония ненадолго отменила запрет на полеты над ее территорией самолетов из России.