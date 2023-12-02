В США заявили о новой необычной тактике российских войск против ВСУ. Что о ней известно?

MWM: ВСУ несут большие потери из-за двойных ударов «Искандерами» ВС России

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) резко увеличились из-за необычной тактики, которую начали применять российские войска, заявил американский портал Military Watch Magazine (MWM). Она заключается в нанесении двойных ударов ракетами оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» по военным целям.

Двойные удары с использованием систем «Искандер-М» позволили значительно увеличить потери среди украинских фронтовых подразделений редакция журнала Military Watch

Издание отмечает, что противовоздушная оборона (ПВО) Украины становится все более истощенной. Это позволяет ракетным средствам России действовать эффективнее.

После первого запуска «Искандеров» делается второй залп

Стало известно, что после первого запуска российские войска сразу же делают второй залп. По данным источника, удары по целям наносятся в том числе и ракетами комплекса типа «Искандер-М».

Ускоренные удары по ключевой инфраструктуре и военным позициям остаются значительной возможностью, если Россия попытается усилить давление на Киев и его западных союзников перед возможными переговорами редакция журнала Military Watch

В статье отмечается, что «растущее превосходство в ракетных системах класса "земля — земля" остается центральным фактором, обеспечивающим российским войскам значительные преимущества на фронте».

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В ноябре сообщалось, что после начала спецоперации производство ракет для «Искандер-М» значительно увеличилось, что позволяет не только восполнять расходы боеприпасов в зоне СВО, но также и поставлять их за границу.

«Искандер» называют самым мощным оружием России в зоне СВО

Дальность стрельбы оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» может достигать 500 километров. В его арсенале как баллистические, так и крылатые ракеты, которые на подлете к цели ставят ложные электронные помехи. Снаряды практически неуязвимы для систем ПВО.

В октябре полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук назвал комплексы «Искандер» самым мощным оружием России в зоне СВО.

На сегодняшний день на территории Украины это самое мощное оружие, которым располагает Российская Федерация, самое мощное и самое точное. Кроме того, «Искандеры» — это последнее слово нашего ракетостроения. Они практически неуязвимы для средств противовоздушной обороны и противоракетной обороны, которые есть на Украине Анатолий Матвийчук полковник в отставке, военный эксперт

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин назвал «Искандер-М» кошмаром для ВСУ. По его словам, баллистическая ракета показала себя как несбиваемая.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

«На данный момент это главный оперативно-тактический ракетный комплекс сухопутных войск России», — сказал Дандыкин.

На Украине признались в неспособности сбить российские ракеты

Спикер воздушных сил (ВС) Украины Юрий Игнат признавался, что ПВО страны не в силах сбить некоторые российские ракеты, а также реактивные снаряды реактивной системы залпового огня (РСЗО). Речь шла и о баллистической ракете «Искандер-М», и боеприпасах к РСЗО «Смерч».