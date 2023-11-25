Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:38, 25 ноября 2023Наука и техника

Названо пугающее ВСУ российское оружие

Военный эксперт Дандыкин назвал баллистическую ракету «Искандера-М» кошмаром ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Баллистическая ракета оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» — это кошмар для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

«Этот оперативно-тактический ракетный комплекс очень хорошо себя проявил во время специальной военной операции. Его фишка заключается в том, что на вооружении машины [стоят] две ракеты. Он может стрелять как крылатой, так и баллистической ракетой в силу тех задач, которые будут поставлены», — перечислил особенности пугающего ВСУ оружия Дандыкин.

По словам военного эксперта, баллистическая ракета «Искандера-М» показала себя как несбиваемая.

«Стреляет она на приличную дальность, где-то на 500 километров. Ее трудно поймать, потому что она меняет траекторию полета. На данный момент это главный оперативно-тактический ракетный комплекс сухопутных войск России», — заключил он.

Материалы по теме:
Ракеты Судного дня. Как российское ядерное оружие стало самым мощным в мире
Ракеты Судного дня.Как российское ядерное оружие стало самым мощным в мире
8 ноября 2023
«Борей», «Удав» и «Белые лебеди»: какое оружие получит армия России в 2023 году?
«Борей», «Удав» и «Белые лебеди»:какое оружие получит армия России в 2023 году?
23 января 2023

Ранее американский журнал Military Watch Magazine сообщил, что Россия начала применять новую стратегию в отношении ОТРК «Искандер-М», нарастив производство ракет. В материале также говорится о растущем понимании того, что украинские силы близки к критической точке, моральный дух ВСУ ослаблен и наблюдается нехватка снабжения.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В США рассказали о новой стратегии России по использованию «Искандеров». Украине стоит опасаться массированных ударов

      Президент Аргентины передумал заниматься долларизацией и отказываться от песо

      Российские войска уничтожили два склада на военных аэродромах ВСУ

      Игрок команды РПЛ рассказал о принесенной одноклубником на тренировку гранате

      Доктор Мясников назвал продукт с противораковым действием

      Российские войска поразили два командно-наблюдательных пункта ВСУ

      Российские системы ПВО сбили два украинских МиГ-29 в зоне СВО

      В МИД рассказали о связи между телефонными мошенниками и налогоплательщиками ЕС

      «Газпром» установил исторический рекорд поставок газа в Китай

      Военный эксперт оценил угрозы Киева в адрес Крымского моста

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости