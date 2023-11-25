В США рассказали о новой стратегии России по использованию «Искандеров». Украине стоит опасаться массированных ударов

MWM: РФ нарастила производство ракет для ОТРК «Искандер-М»

Россия начала применять новую стратегию в отношении оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М», нарастив производство ракет. Теперь она может массированно применять его на Украине, пишет американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

Отмечается, что после начала специальной военной операции производство ракет выросло в несколько раз. Теперь Россия может не только восполнять расходы боеприпасов в зоне спецоперации, но и поставлять их за границу. В материале также говорится о растущем понимании того, что украинские силы близки к критической точке, моральный дух Вооруженных сил Украины ослаблен, наблюдается нехватка снабжения.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Кроме того, уточняет MWM, «Искандер-М» — актив, в котором Россия обладает огромными преимуществами в производственном потенциале перед конкурентами на Западе или в Восточной Азии. Выпущенные ракеты создают особые проблемы для обороны противника не только из-за их способности нести специализированные проникающие боеголовки, но и из-за их высокой маневренности, что делает их чрезвычайно трудными для перехвата.

Выпуск комплектующих для «Искандеров» увеличили в разы

В июле отмечалось, что научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения» (КБМ, входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех»), которая является разработчиком комплекса «Искандер», в 2,5 раза нарастила выпуск ряда изделий.

Также холдинг «Высокоточные комплексы» сообщал, что выпуск комплектующих, в частности систем управления, для ракетных комплексов «Искандер» увеличили в разы.

При этом еще в декабре прошлого года первый замдиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков рассказал, что Россия в разы нарастила производство ракет «Искандер». «Он достаточно эффективен, работает очень слаженно, точно и надежно», — отмечал Артяков.

Украина признавалась в неспособности сбить некоторые российские ракеты

В марте спикер ВВС Украины Юрий Игнат посетовал, что система противовоздушной обороны (ПВО) страны не в силах сбить некоторые российские ракеты, а также реактивные снаряды реактивной системы залпового огня. В частности, речь шла о баллистической ракете «Искандер-М» и боеприпасах к РСЗО «Смерч».

Все эти ракеты летят быстро, по баллистической траектории и фактически падают на цель с огромной скоростью Юрий Игнат спикер Военно-воздушных сил Украины

Кроме того, Украина столкнулась с нехваткой средств ПВО, признавал президент Владимир Зеленский. Он также жаловался на нехватку оружия.

«Искандер-М» — оперативно-тактический ракетный комплекс, который предназначен для поражения целей на расстоянии до 500 километров. В качестве мишеней для «Искандер-М» будут, в частности, ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня, дальнобойная артиллерия, а также самолеты и вертолеты на аэродромах.