Италия, Испания и Хорватия сыграют в одной группе на Евро-2024

Состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2024. Трансляция велась на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Команды были разделены на шесть групп. В квартет A вошли Германия, Венгрия, Шотландия и Швейцария. В группе В встретятся Испания, Албания, Хорватия и Италия.

Англия, Дания, Словения и Сербия сыграют в группе С. В квартет D попали Франция, Австрия и Нидерланды. Еще один участник группы станет известен по результатам стыковых матчей, которые пройдут в марте 2024-го. Им могут стать Польша, Эстония, Уэльс или Финляндия.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.