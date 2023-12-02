Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Факел
0:0
Завершен
Балтика
МИР Российская Премьер-лига|17-й тур
Сочи
0:2
Завершен
Крылья Советов
МИР Российская Премьер-лига|17-й тур
Арсенал
2:1
Завершен
Вулверхэмптон
Англия - Премьер-лига|14-й тур
Пари Нижний Новгород
0:0
2-й тайм
live
Урал
МИР Российская Премьер-лига|17-й тур
Ньюкасл Юнайтед
Сегодня
23:00 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Англия - Премьер-лига|14-й тур
20:53, 2 декабря 2023Спорт

Состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2024

Италия, Испания и Хорватия сыграют в одной группе на Евро-2024

Фото: Nathan Rogers / Unsplash

Состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2024. Трансляция велась на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Команды были разделены на шесть групп. В квартет A вошли Германия, Венгрия, Шотландия и Швейцария. В группе В встретятся Испания, Албания, Хорватия и Италия.

Англия, Дания, Словения и Сербия сыграют в группе С. В квартет D попали Франция, Австрия и Нидерланды. Еще один участник группы станет известен по результатам стыковых матчей, которые пройдут в марте 2024-го. Им могут стать Польша, Эстония, Уэльс или Финляндия.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили о новой необычной тактике российских войск против ВСУ. Что о ней известно?

      ХАМАС отверг обмен пленными с Израилем до окончания конфликта

      Состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2024

      В Париже прошла акция в поддержку Донбасса

      В Венгрии перекрыли въезд сотням украинских фур

      В Госдуме высказались о допуске россиян на Олимпийские игры-2024

      Костомаров рассказал о нежелании жить в первые месяцы в больнице

      Кличко рассказал о движении к авторитаризму на Украине

      В Германии самолет вмерз в полосу из-за мощного снегопада

      Восстановлено движение после подрыва поезда на БАМе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости