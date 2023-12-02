Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Факел
0:0
Завершен
Балтика
МИР Российская Премьер-лига|17-й тур
Сочи
0:2
Завершен
Крылья Советов
МИР Российская Премьер-лига|17-й тур
Арсенал
2:1
Завершен
Вулверхэмптон
Англия - Премьер-лига|14-й тур
Пари Нижний Новгород
1:0
Завершен
Урал
МИР Российская Премьер-лига|17-й тур
Ньюкасл Юнайтед
1:0
Завершен
Манчестер Юнайтед
Англия - Премьер-лига|14-й тур
07:30, 3 декабря 2023Спорт

Врач посоветовал упражнение для снятия боли в спине

Врач Маматов посоветовал делать упражнение простирание для снятия боли в спине

Фото: Unsplash

Врач-невролог Алексей Маматов рассказал на своем YouTube-канале об упражнении, которое поможет снять боль в спине.

Специалист посоветовал делать упражнение под названием «простирание». «Самое главное — это упражнение может выполнить любой человек», — отметил Маматов.

Упражнение выполняется стоя. Начать нужно с легких кивков головой вперед на вдохе и назад на выдохе. Затем усильте наклон, добавляя к нему плечи, грудь и спину. Постепенно увеличивайте амплитуду, продолжайте движение плеч руками, а также сгибайте колени и слегка приседайте, наклоняясь вперед.

Маматов подчеркнул, что при сильном дискомфорте не следует увеличивать амплитуду. По его словам, упражнение помогает улучшить подвижность позвоночника.

Ранее были названы лучшие способы размять спину после сидячей работы. Один из них — сесть на стул, перекинуть правую ногу через левую, упереться левым локтем в правое колено, повернуться и потянуться в сторону.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Стрельцов
      Обсудить
      Последние новости

      «Сердце не прятал за спины ребят» Умер Герой СССР Александр Солуянов, ставший образом «батяни-комбата» из хита «Любэ»

      Израильская ракета-перехватчик изменила траекторию и упала на землю

      Российские десантники уничтожили две украинские БМП

      Врач посоветовал упражнение для снятия боли в спине

      Раскрыты подробности нападения с ножом в Париже

      Российские саперы уничтожили важный объект ВСУ в серой зоне Запорожской области

      МЧС сообщило о полной ликвидации пожара в Набережных Челнах

      В США назвали необходимым импичмент Байдену

      Трамп объявил о крестовом походе против Байдена

      В НАТО призвали готовиться к ухудшению конфликта на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости