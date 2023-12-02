Врач посоветовал упражнение для снятия боли в спине

Врач Маматов посоветовал делать упражнение простирание для снятия боли в спине

Врач-невролог Алексей Маматов рассказал на своем YouTube-канале об упражнении, которое поможет снять боль в спине.

Специалист посоветовал делать упражнение под названием «простирание». «Самое главное — это упражнение может выполнить любой человек», — отметил Маматов.

Упражнение выполняется стоя. Начать нужно с легких кивков головой вперед на вдохе и назад на выдохе. Затем усильте наклон, добавляя к нему плечи, грудь и спину. Постепенно увеличивайте амплитуду, продолжайте движение плеч руками, а также сгибайте колени и слегка приседайте, наклоняясь вперед.

Маматов подчеркнул, что при сильном дискомфорте не следует увеличивать амплитуду. По его словам, упражнение помогает улучшить подвижность позвоночника.

Ранее были названы лучшие способы размять спину после сидячей работы. Один из них — сесть на стул, перекинуть правую ногу через левую, упереться левым локтем в правое колено, повернуться и потянуться в сторону.