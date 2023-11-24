Названы лучшие способы размять спину после сидячей работы

Журналисты «Горящей избы» назвали лучшие способы размять спину после сидячей работы. Об этом сообщается в материале издания.

Для начала нужно растянуть спину. Для этого необходимо сесть на стул, перекинуть правую ногу через левую, упереться левым локтем в правое колено, повернуться и потянуться в сторону. Затем повторить упражнение с другой стороны. При следующем упражнении необходимо свести лопатки вместе.

Далее нужно произвести подъем корпуса, лежа на животе. Для этого необходимо лечь на живот и поставить ладони на уровне плеч, отведя локти назад. Затем необходимо медленно прогнуть спину, вытягивая ее и упираясь руками в пол. На подъеме можно чуть напрячь ягодицы.

12 ноября тренер Надежда Ахметова посоветовала упражнения, которые помогут женщинам накачать ягодицы. Специалист рекомендовала выполнять комплекс упражнений с гирей.