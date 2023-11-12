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08:31, 12 ноября 2023Спорт

Тренер посоветовала женщинам упражнения с гирей для прокачки ягодиц

Тренер Ахметова посоветовала женщинам делать выпады с гирей для прокачки ягодиц

Фото: Alexander Schimmeck / Unsplash

Тренер Надежда Ахметова посоветовала упражнения, которые помогут женщинам накачать ягодицы. Ее слова приводит «Чемпионат».

Специалист рекомендовала выполнять комплекс упражнений с гирей. Первое упражнение — выпады на месте с гирей в одной руке. Затем Ахметова предложила делать приседания сумо с гирей. При их выполнении ноги должны быть шире плеч с развернутыми по диагонали носками, в нижней точке бедра должны быть параллельно полу. Также тренер посоветовала делать классический ягодичный мост с утяжелением.

Кроме того, Ахметова посоветовала выполнять болгарские выпады с гирей. Заключительное упражнение комплекса — классические приседания с утяжелением.

Ранее нутрициолог и фитнес-эксперт Анастасия Юрпалова рассказала о лучшей экспресс-тренировке для мужчин после 40 лет. По ее словам, хороший результат могут дать высокоинтенсивные интервальные тренировки.

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