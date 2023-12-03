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23:55, 3 декабря 2023Спорт

Дзюба оценил целесообразность игры в снегопад

Дзюба поддержал решение проводить матчи РПЛ в снегопад

Фото: STUART FRANKLIN / Reuters

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба оценил целесообразность проведения матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) в снегопад. Об этом сообщается на сайте команды.

Форвард поддержал решение не переносить встречи 17-го тура чемпионата страны, которые прошли в Москве. «Я думаю, что правильно. "Ростов" играл с ЦСКА, мы не сахарные. Нормальное явление. Играть было непросто: холодно. Огромное спасибо болельщикам, что пришли, поддерживали», — заявил Дзюба.

«Локомотив» 3 декабря в 17-м туре РПЛ обыграл «Зенит». Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу москвичей, а Дзюба отметился голевой передачей.

Ранее в тот же день в Москве сыграли ЦСКА и «Ростов». Встреча была под угрозой срыва из-за накрывшего столицу снегопада. Главный тренер ростовчан Валерий Карпин выступал за перенос матча на 4 декабря, однако судейская бригада приняла решение провести игру. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

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      Алексей Гусев
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