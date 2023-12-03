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11:35, 3 декабря 2023Бывший СССР

Генерал ВСУ пообещал проблемы западным союзникам

Генерал ВСУ: если Запад перестанет помогать Украине, у него возникнут проблемы

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Если Запад перестанет помогать украинской стороне, то у него возникнут проблемы. С таким обещанием в интервью CNN выступил генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Назаров.

«Если мы не сможем выиграть, то в будущем проблем будет гораздо больше, и не только у нашей страны, у моей страны, у нашего населения. Проблемы будут и у Европы, и у США», — сказал военный.

РИА Новости назвали подобное заявление генерала ВСУ дерзким выпадом в адрес западных союзников.

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      Иван Потапов
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