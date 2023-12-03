«Мы можем в эйфории лгать нашему народу» Мэр Киева заявил о патовой ситуации для Украины и усомнился в ее существовании

Кличко о политических амбициях: сейчас речь идет о будущем существовании Украины

Мэр Киева Виталий Кличко дал большое интервью швейцарскому порталу 20 Minuten. В нем он задумался о дальнейшем существовании Украины, порассуждал о ситуации на фронте и рассказал о своих политических амбициях.

По словам украинского градоначальника, главнокомандующий Вооруженных сил страны (ВСУ) Валерий Залужный был честен, когда сказал, что в зоне конфликта для республики сложилась патовая ситуация.

Он сказал правду. Иногда люди не хотят слышать правду. Но в конечном итоге он несет ответственность. Он объяснил и обосновал, какова ситуация на сегодняшний день Виталий Кличко мэр Киева

Кличко также сообщил, что поставки вооружений от союзников запаздывают, а износ боеприпасов — огромен. «Мы можем в эйфории лгать нашему народу и нашим партнерам», — сказал политик, отметив, что делать это вечно невозможно. Поэтому, указал он, Залужный правильно поступил, раскрыв людям правду.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Кличко рассказал о шатком положении Украины

Отвечая на вопрос журналистов по поводу политических амбиций и желания занять пост президента Украины, Кличко заявил, что страна сейчас находится в шатком положении, поэтому пока глупо думать о таких вещах. Однако, отметил он, среди украинских политиков уже идет война за должности, что просто неразумно в нынешней ситуации.

Сегодня единственный вопрос заключается в том, будет ли Украина вообще существовать. Мы боремся за нашу свободу и независимост Виталий Кличко мэр Киева

При этом ранее источники в украинских политических кругах сообщали, что нынешний глава государства Владимир Зеленский теоретически готов к проведению выборов на Украине, однако не объявит их, пока не будут получены гарантии неучастия в кампании Залужного.

Хотя не так давно Зеленский говорил, что не может представить свой уход с поста президента, а большинство граждан считают проведение выборов опасным и бессмысленным.

Мэр Киева прокомментировал падение популярности Зеленского

Кличко заявил, что не удивлен падением популярности украинского лидера. По его словам, так Зеленский расплачивается за допущенные им ошибки.

Люди видят, кто эффективен, а кто нет. А ожиданий было и есть много. Зеленский расплачивается за ошибки, которые он допустил Виталий Кличко мэр Киева

Он отметил, что граждане задаются вопросом о том, почему украинская сторона оказалась не готова к конфликту с российской. «Было слишком много информации, которая не соответствовала действительности. Тем не менее президент сегодня играет важную роль, и мы должны поддерживать его до конца войны», — сказал он, подчеркнув, что в конце этого конфликта каждый политик заплатит за свои успехи или неудачи.