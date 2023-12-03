«Мы можем в эйфории лгать нашему народу» Мэр Киева заявил о патовой ситуации для Украины и усомнился в ее существовании
Мэр Киева Виталий Кличко дал большое интервью швейцарскому порталу 20 Minuten. В нем он задумался о дальнейшем существовании Украины, порассуждал о ситуации на фронте и рассказал о своих политических амбициях.
По словам украинского градоначальника, главнокомандующий Вооруженных сил страны (ВСУ) Валерий Залужный был честен, когда сказал, что в зоне конфликта для республики сложилась патовая ситуация.
Он сказал правду. Иногда люди не хотят слышать правду. Но в конечном итоге он несет ответственность. Он объяснил и обосновал, какова ситуация на сегодняшний день
Кличко также сообщил, что поставки вооружений от союзников запаздывают, а износ боеприпасов — огромен. «Мы можем в эйфории лгать нашему народу и нашим партнерам», — сказал политик, отметив, что делать это вечно невозможно. Поэтому, указал он, Залужный правильно поступил, раскрыв людям правду.
Кличко рассказал о шатком положении Украины
Отвечая на вопрос журналистов по поводу политических амбиций и желания занять пост президента Украины, Кличко заявил, что страна сейчас находится в шатком положении, поэтому пока глупо думать о таких вещах. Однако, отметил он, среди украинских политиков уже идет война за должности, что просто неразумно в нынешней ситуации.
Сегодня единственный вопрос заключается в том, будет ли Украина вообще существовать. Мы боремся за нашу свободу и независимост
При этом ранее источники в украинских политических кругах сообщали, что нынешний глава государства Владимир Зеленский теоретически готов к проведению выборов на Украине, однако не объявит их, пока не будут получены гарантии неучастия в кампании Залужного.
Хотя не так давно Зеленский говорил, что не может представить свой уход с поста президента, а большинство граждан считают проведение выборов опасным и бессмысленным.
Мэр Киева прокомментировал падение популярности Зеленского
Кличко заявил, что не удивлен падением популярности украинского лидера. По его словам, так Зеленский расплачивается за допущенные им ошибки.
Люди видят, кто эффективен, а кто нет. А ожиданий было и есть много. Зеленский расплачивается за ошибки, которые он допустил
Он отметил, что граждане задаются вопросом о том, почему украинская сторона оказалась не готова к конфликту с российской. «Было слишком много информации, которая не соответствовала действительности. Тем не менее президент сегодня играет важную роль, и мы должны поддерживать его до конца войны», — сказал он, подчеркнув, что в конце этого конфликта каждый политик заплатит за свои успехи или неудачи.