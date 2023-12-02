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15:57, 2 декабря 2023Бывший СССР

Зеленский захотел провести выборы без главного конкурента

«Страна.ua»: Зеленский согласен провести выборы при условии недопуска Залужного

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на публичные обещания не проводить выборы главы государства до конца конфликта с Россией, согласен пойти на такой шаг при условии недопуска главного конкурента. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в политических кругах.

Конкурентом называют Валерия Залужного, главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ). Офицер официально не объявлял о планах участвовать в президентской гонке, однако его кандидатуру публично поддержали многие противники действующего украинского лидера.

«Президент хотел бы провести выборы, но возникла одна проблема — Залужный. Пока она не будет решена, выборы не объявят», — сказал источник.

Издание обращает внимание, что подписанная Верховной Радой декларация о недопущении выборов в республике до конца военного противостояния носит исключительно рекомендательный характер. Она не обязывает президента отказаться от проведения плебисцита.

Ранее об отмене президентских, парламентских и местных выборов на 2024 год сообщал глава фракции партии Зеленского «Слуга народа» Давид Арахамия. При этом он утверждал, что на власти страны не оказывается давление в этом вопросе.

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