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21:35, 24 ноября 2023Бывший СССР

На Украине исключили проведение выборов в следующем году

Депутат Верховной Рады Арахамия: в 2024 году выборы на Украине не состоятся

Фото: Vitalii Hnidyi / Reuters

Глава фракции партии украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия исключил проведение выборов в стране в 2024 году. Его слова передает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«В следующем году — ни парламентских, ни местных, ни президентских выборов не будет», — утверждает депутат. Он также добавил, что никакого давления в этом вопросе на украинское правительство не оказывается. При этом Арахамия признал, что некоторые «одиночные политики» призывали начать переговоры с Россией.

Ранее газета The Guardian сообщила, что Зеленский боится проиграть на будущих выборах главы государства. Отмечалось, что украинский президент обеспокоен «феноменом Черчилля», когда успешный лидер военного времени проигрывает на выборах.

В свою очередь, глава Украины полагает, что сейчас не стоит проводить выборы в стране. В своем обращении к нации он пояснил, что в военное время следует сосредоточиться на вопросах обороны.

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      Марина Совина
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