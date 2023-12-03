Во время жеребьевки Евро-2024 были слышны женские стоны

Во время жеребьевки чемпионата Европы-2024 по футболу были слышны женские стоны

Во время жеребьевки чемпионата Европы-2024 по футболу были слышны женские стоны. Об этом сообщает Sports.ru.

Когда распределяли команды из четвертой корзины, в зале появились посторонние звуки. Ведущий церемонии с улыбкой отреагировал на происходящее, при этом мероприятие не стали прерывать.

Как стало известно позднее, пранк устроил блогер Дэниэл Джарвис. На странице в соцсети X он рассказал, что спрятал телефон с эротическим рингтоном в зале, где проходило мероприятие. Во время церемонии Джарвис начал на него звонить.

Жеребьевка прошла в Германии 2 декабря. Команды узнали своих соперников по групповому этапу турнира.