«Алиса» научилась рассказывать москвичам об оценках детей в школе

Ракова: «Алиса» научилась озвучивать домашние задания и оценки из «МЭШ»

Голосовой помощник «Алиса» научилась озвучивать больше информации из электронного дневника «МЭШ». Теперь московские школьники и их родители могут задать «Алисе» вопросы о домашнем задании, оценках, расписании, датах каникул. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы развиваем цифровую систему "Московской электронной школы", чтобы она была еще более доступной и удобной для школьников и их родителей, — отметила вице-мэр. — Одно из важных направлений этой работы — сотрудничество с ведущими отечественными технологическими компаниями-разработчиками. Наглядным примером такой работы служит навык "Дневник МЭШ" голосового помощника "Алиса", который сегодня расширяет свои возможности».

Как дела в школе? такой вопрос нужно задать «Алисе», чтобы узнать, какие оценки ребенок получил, вовремя ли пришел в школу и на всех ли уроках присутствовал

«Алисе» можно задать и отдельные вопросы. Например, если вас интересует только домашнее задание, голосовой помощник ответит на этот вопрос и зачитает, что конкретно нужно сделать ребенку дома по каждому предмету, а также уточнит, что уже выполнено. Кроме того, «Алиса» может сообщить, сколько пятерок, четверок, троек и двоек получено по тому или иному предмету. Например, у нее можно спросить, были ли у ребенка двойки по математике в этом месяце. Если их не было, «Алиса» скажет: «В этом месяце двоек по математике не было». Также через голосовой помощник можно узнать средние оценки по отдельным предметам или сразу за аттестационный период.

По словам Раковой, новые функции помогут родителям и самим детям всегда быть в курсе учебных задач и других важных аспектов школьной жизни. «Теперь им достаточно произнести одну фразу, чтобы получить информацию об успехах ребенка, о предметах, пропусках занятий, датах каникул, и многое другое. Таким образом, "Алиса" теперь может стать не просто голосовым помощником, а действительно полноправным ассистентом ребенка в учебе», — сказала вице-мэр.

Помимо учебных вопросов, «Алиса» может рассказать о лимите на ежедневные расходы по карте «Москвенок». Голосовой помощник может сообщить, в частности, сколько денег осталось на счете на текущий день.

С помощью «Алисы» москвичи могут быть уверены в безопасности детей. Голосовой помощник знает, когда ребенок зашел в школу и во сколько вышел из нее. Кроме того, «Алиса» может сообщить о прогулах с точностью до каждого пропущенного урока, а также о том, каким по счету будет ближайший урок по выбранному предмету или когда начнутся каникулы.

Наконец, к «Алисе» можно обратиться за электронной справкой об обучении, узнать у нее о статусе подготовки документа или спросить, как найти готовую справку в мобильном приложении или получить бумажную версию.

Подробнее о новых функциях голосового помощника можно узнать в сервисе «Справка МЭШ».

Проект «Московская электронная школа» реализует Департамент образования и науки Москвы совместно с Департаментом информационных технологий. «МЭШ» — это единая образовательная платформа для детей, родителей и педагогов, которая дополняет традиционную школу. Ее ключевые сервисы — электронный дневник, электронный журнал, сервис «Москвенок» и сервис «Портфолио учащегося», а также электронная библиотека, включающая в себя 2 миллиона единиц образовательного контента.