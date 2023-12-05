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09:39, 5 декабря 2023Силовые структуры

Следствие запросило арест расправившихся с подростком в Иркутске фигурантов

Следствие просит арестовать фигурантов дела об убийстве школьника в Иркутске

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следствие запросило арест для шестерых фигурантов уголовного дела о расправе над 15-летним школьником на остановке в Иркутске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Иркутской области.

Соответствующие материалы об избрании меры пресечения поступили в Октябрьский районный суд.

Конфликт между двумя группами молодых людей, в ходе которого потерпевший получил удар ножом в шею, произошел 2 декабря на остановке общественного транспорта «Лисиха» в Иркутске. Зачинщики конфликта скрылись, вскоре они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям 105 и 213 УК РФ. Ранее некоторые из них уже были судимы.

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