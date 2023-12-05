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09:25, 5 декабря 2023Бывший СССР

Украинский военный заявил об ударе ВСУ по 25 своим же бойцам. Они хотели сдаться в плен России

РИА Новости: ВСУ нанесли артудар по 25 украинским военным за попытку сдаться

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по группе из 25 своих же военных, которые хотели сдаться в плен российской армии. Об этом рассказал замкомандира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка Вооруженных сил с позывным Купол.

По его словам, украинские бойцы выходили на связь на частоте 149.200. «Выходили на связь на частоте 149.200 военнослужащие, изъявившие желание остаться живыми и попасть обратно к своим семьям. Был налажен контакт, обозначено место, куда должны были прийти сдающиеся военнослужащие», — заявил Купол.

Фото: Reuters

По мнению военного, Киеву это было невыгодно, и украинская сторона уничтожила своих военнослужащих. Он сообщил, что по военным был нанесен артиллерийский удар.

Российский военный заявлял, что ВСУ уничтожают собственных диверсантов

В начале октября боец группировки войск «Юг» Вооруженных сил России (ВС РФ) с позывным Кортес рассказал, что ВСУ с помощью артиллерии уничтожают свои же диверсионно-разведывательные группы после их обезвреживания российскими войсками.

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По его словам, когда российские военные проводили засады, при которых украинские диверсанты несли потери, командование ВСУ принимало решение не эвакуировать их, а добивать артиллерийским огнем. По мнению российского военного, эти задачи выполняют расчеты, где служат польские наемники.

Между Россией и Украиной продолжаются контакты по вопросам пленных

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщал, что между российской и украинской сторонами продолжаются контакты по вопросу обмена пленными. При этом он подчеркнул, что эта работа требует тишины. «Я бы сказал, что эта тема действительно требует тишины. Ее нельзя анонсировать. Работа идет, контакты на уровне уполномоченных лиц есть, списки людей есть. Процесс переговоров идет», — отметил дипломат.

Мирошник также указал на существующие политические проблемы, связанные с ситуацией на линии фронта и политическими настроениями в самом Киеве.

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