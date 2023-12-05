В России предложили новое место для снесенного бюста борца с советской властью

Снесенный в Ростове-на-Дону памятник Врангелю предложили поставить в Липецке

Снесенный в Ростове-на-Дону памятник барону Петру Врангелю, который боролся с советской властью в годы Гражданской войны, предложили поставить в Липецке или Ельце. Обращения с этой инициативой главам обоих городов направил депутат Липецкого облсовета от ЛДПР Анатолий Емельянов, пишет «Подъем».

Свое предложение региональный парламентарий аргументировал тем, что в Липецкой области проживали близкие родственники барона. «Петр Врангель был в родстве с [Александром] Пушкиным, чья бабушка была уроженкой наших мест. Кроме того, в Ельце проживали представители рода Врангелей», — передает слова Емельянова издание.

При этом мэр Ельца Евгений Боровских в беседе с «Подъемом» заявил, что не видел обращения депутата, а жители города об установке бюста Врангеля не просили. Градоначальник напомнил, что предложения о возведении памятников рассматривает специальная комиссия из сотрудников местной администрации и краеведов.

Кто такой Петр Врангель? Петр Врангель — участник Русско-японской и Первой мировой войн, награжденный Георгиевским крестом IV степени и десятком орденов, среди которых высшая награда Российской империи — орден Святого Георгия. Врангель не принял революцию и уехал в свое имение в Ялте, где был арестован, а затем скрывался от большевиков. После этого он командовал сначала отдельными соединениями белых, затем — всеми Вооруженными силами Юга России, а после стал главнокомандующим Русской армией. После провала обороны Крыма, одного из последних оплотов белых сил, и эвакуации военных частей с полуострова Врангель оказался в эмиграции и провел в ней всю оставшуюся жизнь — до 1928 года. В отличие от других руководителей Белого движения, чей прах был перевезен в Россию после распада СССР, Врангель по сей день покоится за рубежом — в Белграде.

Ранее в администрации Ростова-на-Дону объяснили, что руководство Донского государственного технического университета установило памятник без согласования с межведомственной комиссией, которая выдает соответствующие разрешения. Поэтому было принято решение о сносе бюста.

Открытие памятника главному врагу советской власти Врангелю в начале октября приурочили к 106-й годовщине Октябрьской социалистической революции. Инициатива установки бюста принадлежала историко-просветительскому обществу имени императора Александра III.

Глава пресс-службы КПРФ, член центрального комитета партии Александр Ющенко назвал установку бюста Врангеля провокацией «пятой колонны» и результатом диверсионной деятельности антироссийской «кодлы». По его словам, антикоммунистические выпады происходят в России несколько раз в год и приурочены к таким знаковым для левых сил датам, как 1 мая, 7 ноября и 22 апреля — день рождения Владимира Ленина.