Власти объяснили снос памятника главному врагу советской власти

Петр Врангель — участник Русско-японской и Первой мировой войн, награжденный Георгиевским крестом четвертой степени и десятком орденов, среди которых — высшая награда Российской империи орден Святого Георгия. Врангель не принял революцию и уехал в свое имение в Ялте, где был арестован, а затем скрывался от большевиков.

После этого он командовал сначала отдельными соединениями белых, затем — всеми Вооруженными силами Юга России, а после стал главнокомандующим Русской армией. После провала обороны Крыма, одного из последних оплотов белых сил, и эвакуации военных частей с полуострова Врангель оказался в эмиграции и провел в ней всю оставшуюся жизнь — до 1928 года.

В отличие от других руководителей Белого движения, чей прах был перевезен в Россию после распада СССР, Врангель по сей день покоится за рубежом — в Белграде.