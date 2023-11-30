Власти объяснили снос памятника главному врагу советской власти
Памятник барону Петру Врангелю, который боролся с советской властью в годы Гражданской войны, снесли из-за нарушений. Так объяснили снос бюста в администрации Ростова-на-Дону, пишет Telegram-канал Don Mash.
По утверждению властей, руководство Донского государственного технического университета установило памятник без согласования с межведомственной комиссией, которая выдает соответствующие разрешения.
Памятник главному врагу советской власти Врангелю открыли в Ростове-на-Дону в начале октября — это было приурочено к 106-й годовщине Октябрьской социалистической революции. Инициатива об установке бюста принадлежала историко-просветительскому обществу имени императора Александра III. Памятник снесли 29 ноября.
Петр Врангель — участник Русско-японской и Первой мировой войн, награжденный Георгиевским крестом четвертой степени и десятком орденов, среди которых — высшая награда Российской империи орден Святого Георгия. Врангель не принял революцию и уехал в свое имение в Ялте, где был арестован, а затем скрывался от большевиков.
После этого он командовал сначала отдельными соединениями белых, затем — всеми Вооруженными силами Юга России, а после стал главнокомандующим Русской армией. После провала обороны Крыма, одного из последних оплотов белых сил, и эвакуации военных частей с полуострова Врангель оказался в эмиграции и провел в ней всю оставшуюся жизнь — до 1928 года.
В отличие от других руководителей Белого движения, чей прах был перевезен в Россию после распада СССР, Врангель по сей день покоится за рубежом — в Белграде.
В КПРФ открытие памятника назвали провокацией «пятой колонны» и результатом диверсионной деятельности антироссийской «кодлы». Как заявил глава пресс-службы КПРФ, член ЦК партии Александр Ющенко, антикоммунистические выпады происходят в России регулярно, несколько раз в год, и часто приурочены к таким знаковым для левых сил датам, как 1 мая, 7 ноября и 22 апреля — день рождения Владимира Ленина.
Снесенный в Ростове-на-Дону памятник — не первый монумент, посвященный Врангелю. Первый в России памятник деятелю Белого движения был открыт в Керчи, а в Калининградской области есть посвященная Врангелю мемориальная доска.