Человечество предупредили о приближении необратимых климатических катастроф

Земле предрекли пять необратимых катастроф из-за глобального потепления

В случае если общая температура на Земле повысится на 1,5-2 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня, в ближайшие годы может произойти пять климатических переломов, последствия которых будут необратимыми. Такое ближайшее будущее планете предрекли ученые из проекта Global Tipping Points, соответствующий отчет был представлен на климатическом саммите Cop28 в Дубае, пишет The Guardian.

Исследователи предупредили человечество, что глобальное потепление способно спровоцировать уничтожение целых экосистем, массовую миграцию населения, а также финансовый и политический коллапсы. По словам ученых, климатические катастрофы, которые, по их прогнозам, произойдут до 2030 года, будут беспрецедентными по своему масштабу. Среди них они выделили разрушение больших ледниковых щитов в Гренландии и Западной Антарктике, повсеместное таяние вечной мерзлоты, исчезновение коралловых рифов в теплых водах и мангровых зарослей, а также нарушение естественной циркуляции воздуха в Северной Атлантике.

Помимо этого, исследователи предсказали высокий риск трех других подобных бедствий в период с 2030-й по 2040-й, так как вышеуказанные события могут спровоцировать «эффект домино». Разрушение ледниковых щитов в Гренландии способно напрямую повлиять на ход циркуляции Атлантического океана, что, в свою очередь, усилит природный феномен Эль-Ниньо. При данном явлении экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычного не более чем на три градуса, что оказывает значительное влияние на климат всей Земли.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что человечество переживает климатический коллапс.