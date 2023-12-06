Дачников призвали не забыть выполнить ряд важных работ

Эксперт Коврижных: дачники должны защитить деревья от грызунов в декабре

В декабре дачникам нужно выполнить ряд важных работ на участке, чтобы избежать проблем в будущем. Об этом рассказала ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, передают «БелНовости».

По словам эксперта, в первую очередь нужно не забыть защитить плодовые деревья от грызунов. Чтобы вредители не добрались до коры, вокруг стволов следует утоптать снег — таким образом грызуны не смогут сделать ходы под снежным покровом.

Коврижных также советует заготовить черенки. По ее словам, декабрь отлично подходит для того, чтобы обзавестись черенками яблок, смородины и других культур. При заготовке стоит выбирать черенки не толще карандаша и с хорошо развитыми почками. Помимо этого, в декабре можно заняться стратификацией семян.

Кроме того, в первый месяц зимы следует защитить теплицы от снега, который может повредить конструкцию. Укрепить ее помогут установленные в парнике упоры. Затем стоит подумать об укрытии плохо переносящих холод растений, таких как розы и виноград.

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