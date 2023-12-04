Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
07:01, 5 декабря 2023Среда обитания

Названы привлекательные для воров вещи на дачах

«Росгосстрах»: чаще всего воры забирают с дачных участков стройматериалы

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Чаще всего воры забирают с дачных участков строительные материалы и сантехнику. Вещи, которые привлекают грабителей, назвала начальница Управления выплат по страхованию имущества и ответственности «Росгосстраха» Юлия Серова, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперт отметила, что предпочтения воров за последние пару лет изменились. «Если раньше больше воровали "металл", то сейчас чаще воруют строительные материалы — был случай, когда в дачном домике украли оконные рамы. Воруют и сантехническое оборудование, и оборудование, предназначенное для отопительных систем. Объяснить это можно ростом цен на материалы для строительства и ремонта», — пояснила Серова.

Она добавила, что на кражи и противоправные действия посторонних (битые стекла, содранная обшивка двери и т.п.) приходится около 10 процентов обращений клиентов по страховым случаям с имуществом. Чаще всего заявления об ущербе домам поступают из Московской, Вологодской и Нижегородской областей. При этом число подобных случаев за последние три года не уменьшилось, а размер средней выплаты по ущербу остался на уровне 2022 года, составив 13,3 тысячи рублей.

Ранее россиянам рекомендовали воспользоваться приемом из фильма «Один дома» для защиты дачи от воров зимой. Чтобы отпугнуть грабителей, уехавшим на зиму дачникам нужно создать иллюзию своего присутствия в доме.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      Путин высказался о возможности амнистии женщин. Кого из осужденных россиянок могут выпустить на свободу?

      Россиянам предложили вакансии циркачей для съемок в кино и обслуживающих енотов

      Названы привлекательные для воров вещи на дачах

      Раскрыты ключевые для ВСУ направления в зоне СВО

      Мужчины назвали привлекающие их особенности внешности женщин

      Модель рассказала о реакции партнера на съемки с порноактером с огромным пенисом

      Минобороны заявило о перехвате еще шести беспилотников ВСУ над Россией

      Российские военные почти полностью заняли жилую застройку перед Курахово

      В Госдуме предложили запретить показ употребления алкоголя в фильмах

      Перечислены способные сбить F-16 российские истребители

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости