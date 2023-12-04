Названы привлекательные для воров вещи на дачах

«Росгосстрах»: чаще всего воры забирают с дачных участков стройматериалы

Чаще всего воры забирают с дачных участков строительные материалы и сантехнику. Вещи, которые привлекают грабителей, назвала начальница Управления выплат по страхованию имущества и ответственности «Росгосстраха» Юлия Серова, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперт отметила, что предпочтения воров за последние пару лет изменились. «Если раньше больше воровали "металл", то сейчас чаще воруют строительные материалы — был случай, когда в дачном домике украли оконные рамы. Воруют и сантехническое оборудование, и оборудование, предназначенное для отопительных систем. Объяснить это можно ростом цен на материалы для строительства и ремонта», — пояснила Серова.

Она добавила, что на кражи и противоправные действия посторонних (битые стекла, содранная обшивка двери и т.п.) приходится около 10 процентов обращений клиентов по страховым случаям с имуществом. Чаще всего заявления об ущербе домам поступают из Московской, Вологодской и Нижегородской областей. При этом число подобных случаев за последние три года не уменьшилось, а размер средней выплаты по ущербу остался на уровне 2022 года, составив 13,3 тысячи рублей.

Ранее россиянам рекомендовали воспользоваться приемом из фильма «Один дома» для защиты дачи от воров зимой. Чтобы отпугнуть грабителей, уехавшим на зиму дачникам нужно создать иллюзию своего присутствия в доме.