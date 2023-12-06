Хоккейный агент объяснил отказ НХЛ и UFC от отстранения россиян

Мильштейн заявил, что НХЛ не отстраняет россиян, так как является независимой

Хоккейный агент Дэн Мильштейн объяснил отказ Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) от отстранения российских спортсменов. Он высказался на канале «Витя Кравченко» на YouTube.

Функционер связал это с финансовой независимостью организаций. «Когда на первом месте стоит чистый бизнес, получается, что спорт вне политики. Но когда у тебя идут государственные деньги — естественно, тогда кто-то кому-то навязывает мнение», — отметил Мильштейн.

По мнению агента, руководству НХЛ тоже пытались навязать свое мнение. «Но они просто послали всех к чертям, как они всегда делают. Просто у нас комиссар НХЛ Гэри Беттмэн сказал, что у нас ребята играют за команду, а не за страну», — заявил Мильштейн.

Ранее Мильштейн рассказал о дополнительных мерах безопасности, которые были введены в отношении российских игроков НХЛ после начала СВО на Украине. По словам американца, в течение двух или трех недель его клиентам-россиянам лигой совместно с клубами была предоставлена охрана.

