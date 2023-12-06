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20:31, 6 декабря 2023Спорт

Хоккейный агент рассказал об охране россиян из НХЛ после начала СВО

Хоккейный агент Мильштейн рассказал об охране россиян из НХЛ после начала СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Дэн Мильштейн

Дэн Мильштейн. Кадр: Витя Кравченко / YouTube

Хоккейный агент Дэн Мильштейн рассказал о дополнительных мерах безопасности, которые были введены в отношении российских игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) после начала СВО на Украине. Функционер высказался на канале «Витя Кравченко» в YouTube.

По словам американца, в течение двух или трех недель его клиентам-россиянам лигой совместно с клубами была предоставлена охрана. «Когда ребята были на выезде, их дома патрулировали полицейские машины. Но дальше не было ничего, кроме нескольких фанатов с какими-то выкриками», — заявил Мильштейн.

Агент также отметил, что сейчас у россиян нет проблем в Америке. «США — страна эмигрантов, практически все в каком-то поколении сюда приехали», — добавил Мильштейн.

Среди клиентов агента — российские игроки «Тампа Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, Андрей Василевский и Михаил Сергачев. Он также представляет интересы Ивана Барбашева («Вегас Голден Найтс»), Никиты Задорова («Ванкувер Кэнакс»), Никиты Зайцева («Чикаго Блэкхокс») и нескольких других россиян из НХЛ.

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      Алексей Гусев
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