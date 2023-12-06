Хоккейный агент рассказал об охране россиян из НХЛ после начала СВО

Хоккейный агент Мильштейн рассказал об охране россиян из НХЛ после начала СВО

Хоккейный агент Дэн Мильштейн рассказал о дополнительных мерах безопасности, которые были введены в отношении российских игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) после начала СВО на Украине. Функционер высказался на канале «Витя Кравченко» в YouTube.

По словам американца, в течение двух или трех недель его клиентам-россиянам лигой совместно с клубами была предоставлена охрана. «Когда ребята были на выезде, их дома патрулировали полицейские машины. Но дальше не было ничего, кроме нескольких фанатов с какими-то выкриками», — заявил Мильштейн.

Агент также отметил, что сейчас у россиян нет проблем в Америке. «США — страна эмигрантов, практически все в каком-то поколении сюда приехали», — добавил Мильштейн.

Среди клиентов агента — российские игроки «Тампа Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, Андрей Василевский и Михаил Сергачев. Он также представляет интересы Ивана Барбашева («Вегас Голден Найтс»), Никиты Задорова («Ванкувер Кэнакс»), Никиты Зайцева («Чикаго Блэкхокс») и нескольких других россиян из НХЛ.