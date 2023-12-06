Известная певица рассказала о подаренной Игорем Крутым квартире

Певица Диана Анкудинова рассказала о подаренной Игорем Крутым квартире

Известная российская певица Диана Анкудинова рассказала, что продюсер Игорь Крутой подарил ей квартиру в Москве. Об этом она сообщила в интервью журналу Hello.

Звезда шоу «Ты супер!» и «Голос.Дети» ответила на вопрос о том, копит ли она сейчас на что-нибудь. Анкудинова отметила, что сейчас у нее есть квартира в столице, которую ей подарил Крутой, однако в ее планах приобрести новое, более просторное жилье в Москве. В данный момент певица копит деньги на будущую квартиру.

«У меня есть квартира, которую мне подарил Игорь Яковлевич Крутой, за что ему, конечно, огромное спасибо. Но я бы хотела расширяться, обновляться, и поэтому делаю все для того, чтобы эта большая мечта тоже исполнилась», — призналась Анкудинова.

Днем ранее участница телепередачи «Дом-2» Юлия Ефременкова рассказала, сколько платит за семь своих квартир.

