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16:04, 5 декабря 2023Среда обитания

Звезда «Дома-2» рассказала о расходах на семь квартир

Участница «Дома-2» Юлия Ефременкова рассказала о расходах на семь квартир

Фото: @efremenkovvvva

Участница телепередачи «Дом-2» Юлия Ефременкова рассказала, сколько платит за семь своих квартир. Об этом пишет издание Super.ru.

По словам Ефременковой, она владеет двумя квартирами в Краснодаре и четырьмя в Москве. Вскоре звезда телепроекта заключит сделку еще по одной. Две из них приобретены в ипотеку — расходы по ним составляют 300 тысяч рублей в месяц. Общая сумма платежей за недвижимость Ефременковой достигает 40 миллионов. Такие суммы ей по плечу, поделилась участница «Дома-2».

Ранее бывшая участница телешоу Дарья Пынзарь показала предварительный результат ремонта в своей двухэтажной квартире в Турции. По поводу палитры красок в доме мнения аудитории Пынзарь разделились: одна часть подписчиков с выбором цвета согласилась, а другая — посчитала его мрачным.

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      Виктория Клабукова
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