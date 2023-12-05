Звезда «Дома-2» рассказала о расходах на семь квартир

Участница «Дома-2» Юлия Ефременкова рассказала о расходах на семь квартир

Участница телепередачи «Дом-2» Юлия Ефременкова рассказала, сколько платит за семь своих квартир. Об этом пишет издание Super.ru.

По словам Ефременковой, она владеет двумя квартирами в Краснодаре и четырьмя в Москве. Вскоре звезда телепроекта заключит сделку еще по одной. Две из них приобретены в ипотеку — расходы по ним составляют 300 тысяч рублей в месяц. Общая сумма платежей за недвижимость Ефременковой достигает 40 миллионов. Такие суммы ей по плечу, поделилась участница «Дома-2».

Ранее бывшая участница телешоу Дарья Пынзарь показала предварительный результат ремонта в своей двухэтажной квартире в Турции. По поводу палитры красок в доме мнения аудитории Пынзарь разделились: одна часть подписчиков с выбором цвета согласилась, а другая — посчитала его мрачным.