Названа стоимость самого дорогого коттеджа в Подмосковье

Самый дорогой коттедж в Подмосковье оценили в 4,1 миллиарда рублей

Самый дорогой из находящихся в открытой продаже коттедж Подмосковья можно приобрести за 4,1 миллиарда рублей, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные компании Barnes International Moscow, которая специализируется на подборе элитной недвижимости.

Эксперты уточнили, что речь идет о трехэтажном загородном доме площадью 1700 квадратных метров, расположенном в охраняемом поселке на Рублево-Успенском шоссе на участке с собственным прудом, гостевым домом и беседкой.

В топ-3 рейтинга самых дорогих коттеджей Московской области также вошли четырехэтажный особняк площадью в поселке Николино с семью большими спальнями, гардеробными, винным погребом с дегустационной комнатой и зоной для проживания персонала, и двухэтажный коттедж со спа, террасой, спортивным и каминным залами в Барвихе. Эти лоты обойдутся желающим их купить в 2,4 и 2,2 миллиарда рублей соответственно.

Ранее россиянам назвали стоимость самой дешевой квартиры в столице. Квартира площадью 51,3 квадратного метра в деревне Юдановка Троицкого района обойдется покупателям в 4,3 миллиона рублей. По данным экспертов компании «Агентство инвестиций в недвижимость Москвы», дешевле 10 миллионов рублей стоит менее 10 процентов выставленного на продажу в Москве жилья.